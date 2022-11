1. [NSW] Splatoon 3 – 51,547 / 3,235,701

2. [NSW] Bayonetta 3 – 41,285 / NEW

3. [PS4] Star Ocean: The Divine Force – 27,001 / NEW

4. [PS4] Call of Duty: Modern Warfare II – 24,371 / NEW

5. [NSW] Ace Angler: Fishing Spirits – 24,371 / NEW

6. [PS5] Call of Duty: Modern Warfare II – 17,710 / NEW

7. [PS5] Star Ocean: The Divine Force – 17,177 / NEW

8. [NSW] Aquarium – 13,199 / NEW

9. [NSW] Persona 5 Royal – 12,040 / 58,038

10. [NSW] Needy Streamer Overload – 11,693 / NEW



PS5 – 34,287

Switch OLED – 23,399

Switch – 14,262

PS5 Digital Edition – 4,579

Xbox Series S – 1,921

Xbox Series X – 1,753

Switch Lite – 973

New 2DS LL – 56

PS4 – 11



38 866 PS5 / 38 634 Switch / 3 674 XSXIS