Lee Devonald, Señor Character Technical Artist chez Rocksteady affirme que les joueurs ne savent pas ce qu'ils perdent en demandant les 60 fps dans les jeux... Avant de pointer du doigt la Xbox Series S. Tiens tiens tiens...C'est d'ailleurs cette affirmation qui est parti sur le Thread "une current gen bride les la créativité actuellement". Current gen qui curieusement fait tourner SCORN en 60 fps, Forza Horizon 5 en 60 fps et Flight Simulator... Ok en 30 Fps, mais la Xbox Series X aussi le fait tourner en 30 Fps.Ah, et il est vrai qu'un développeur n'a pas le droit de sortir une version Xbox Series X uniquement de son jeu, par contre, les performances n'ont pas besoin d'être égales : Dying Light 2 n'avait tout simplement pas son mode 60 fps sur Series S (par contre ils l'ont ajouté après via une MAJ).Donc on en est là : Gotham Knight est tellement gourmand que la Series S le bride à 30 fps. Je vais laisser mon CV pour bidouiller le fichier ini si ils veulent, parce que tweaker une résolution, un LOD et mettre un framerate cap, j'vois vraiment pas comment ils se débrouillent à ce niveau pour avoir du mal avec cela. D'autant plus qu'ils sortent le jeu sur PC où il ne va pas tourner uniquement en 4K sur RTX 3080 que je sache... (après on est pas à l'abris de settings claqués au sol).Je trouve dommage que les joueurs ne s'interessent pas plus au monde du PC pour comprende ce que sont des settings graphiques. Ou de savoir ce que c'est vraiment "d'optimiser un jeu". Nous autres, joueurs PC, le faisons nous même régulièrement. Et on aime ça !J'ai vraiment hâte de voir visuellement à quoi ça va ressembler, ça va être incroyable ! (Et comptez sur moi pour le lancer sur Xbox Series S