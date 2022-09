On arrete plus les jeux de fermiers sur Switch.L'editeur Succes (saga Cotton) sortira le 10 Novembre Hakoniwa Bokujou Hitsuji Mura un remaster de Youkoso Hitsuji Mura Portable, jeu sorti a l'epoque sur PSP. Le jeu proposera une traduction en anglais peu de temps apres sa sortie au Japon.

posted the 09/16/2022 at 09:30 AM by guiguif