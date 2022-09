Salut !Hasard du calendrier (rumeur d'un retour pour le TGS et dernière vidéo d'Edward que je n'ai pas encore regardé du coup), je viens de terminer Silent Hill 2.J'aimerais discuter de mon expérience avec vous sur le 1 et le 2.Spoil du 1 et 2 du coup, attention.Par contre SVP ne me spoilez pas la suite... On s'arrête au 2J'ai terminé le premier il y a quelques mois et j'ai vraiment beaucoup aimé. L'ambiance, le scénario mêlant expérience médical et mystique.. les personnages également.Pour info, j'ai eu une mauvaise fin ^^Vu le statut culte du 2, j'étais assez emballé.Mais....J'en ressort assez déçu.Il reste bon mais je le trouve moins bien que le premier.Ce que j'ai aimé :- Le début du jeu (mise en place du scénario notamment..)- La gestion de la lumière et de la caméra, qui joue vraiment sur la peur.- Les graphismes et les contrôles améliorésCe que je n'ai pas aimé :- Le scénario que je trouve beaucoup trop basique. J'avais compris à la moitié du jeu la fin... (du coup difficile de se motiver sur la 2ème partie). Comparé au premier jeu, où l'on a plusieurs twists scénaristiques, ici c'est : je cherche ma femme et c'est tout... ? J'ai bien conscience qu'il s'agit d'une quête de rédemption mais cela m'a laissé légèrement de marbre...- Certains objets trop planqués dans le décor (j'ai galéré sur certains objets qu'il fallait déjà voir puis récupérer au pixel près)- Le lien avec Silent Hill 1 ??? Hormis le fait que la ville appelle des âmes perdues : ça se passe avant ? après ? pendant ? Le monde "dégueu" dans le premier était lié à la petite fille démoniaque (désolé j'ai oublié son prénom xD). Dans le deuxième, c'est du à quoi? C'est dans sa tête? Ça aurait presque pu s'appeler autrement que Silent Hill.Si je devais mettre une "note", je lui donnerais 14 / 20.Mais je reste très déçu !!Trop d'attente peut-être?Si vous adorez le jeu, je respecte ça ne vous inquiétez pas.Ne m'insultez pas, je veux juste discuter