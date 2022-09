La sortie très proche de The Last of Us Part I de Naughty Dog pose beaucoup de questions sur le rôle d'un remake. Qu'est-ce qu'un remake? Un bon remake? Comment le juger? De quel point de vue?

Personnellement, je le teste pour ce qu'il est, sans prendre en compte la version originale. C'est aussi pour cela que j'ai du mal avec des remakes de Toki par exemple, que je juge comme un jeu nouveau sorti en 2021, où que je trouve Final Fantasy VII Remake incroyable, puisque PERSONNELLEMENT je n'y joue pas en voulant qu'il soit un copier collé de Final Fantasy VII - je le juge pour ce qu'il est, et pas ce qu'on aimerait qu'il soit ni à quel point il s'éloigne de l'original (ou pas).