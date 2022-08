Quitte a troller autant le faire jusqu'au bout. ^¨^ La PS5 a donc : - La meilleure manette. - Les meilleurs exclus (FF XVI/Ratchet & Clank/Ghost of Tsushima/Forspoken) - Le PlayStation Plus Extra avec des jeux offerts + Démos. - Les meilleures graphismes Consoles. - Retro compatibilité PS4. - Elle est blanche, la couleur de la Pureté et de l'Innocence. - Euh ..... Quelqu'un a d'autres arguments ?

Who likes this ?

posted the 08/28/2022 at 07:15 AM by darkxehanort94