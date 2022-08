Je suis... Vachement déçu de Splatoon 3.J'ai vraiment la sensation d'être strictement en face du même jeu que Splatoon 2, avec 2 cartes inintéressantes, les mêmes armes et n'ayant pas jouer à Splatoon 2 depuis un moment, j'ai du mal à voir les nouveautés ?!Je ne comprends pas pourquoi ne pas avoir sorti un DLC sur Splatoon 2 pour éviter de diviser la communauté sur 2 serveurs Splatoon différents ?A la limite, si le jeu était passé en business Free To Play, j'aurais compris, mais là...Si le jeu était sorti sur la prochaine console de Nintendo, ça ouvrirait un nouveau Cycle, mais là O_o ! On est toujours sur Switch qui aura eu droit à 2 Splatoon (et zéro Mario Kart). Ok.Bonus : Pleins de téléphones supersympa, je veux le LOL !