Sony traverse déjà une période difficile sur son territoire, mais il semble que l'augmentation du prix de la PS5 pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase au Japon. Comme dans le reste du monde - à l'exception des États-Unis, bien sûr - les joueurs japonais ont réagi à la révision du prix de la console, et beaucoup d'entre eux abandonnent tout simplement leur quête de la plate-forme.



Le modèle Blu-ray, qui coûtait 49 980 ¥ (~366 $) au lancement, passera à 60 478 ¥ (~448 $) - une augmentation sans précédent. Et en réponse au rapport de Famitsu sur la nouvelle, de nombreux joueurs soulignent qu'ils n'ont tout simplement plus besoin de la plate-forme. On parle beaucoup de la transition vers le PC, et certains se demandent si Final Fantasy 16 exclusif sera finalement disponible ailleurs.

…suite à la forte augmentation de la console, les joueurs japonais ont tout simplement abandonné l’envie de prendre la console et beaucoup vont migrer sue PC.