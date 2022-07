Bon, je suis un gamer plus qu'affirmé, je ne peux le cacher à personne, et je suis totalement amoureux de la dernière collection de Celio, qui est arrivée en Martinique !Mais je suis curieux, quel est votre style vestimentaire à vous ? Vêtements de haute couture Gucci & Louis Vuitton ? Sweatwear Addidas ? Du Lacoste ? Plutôt du Jules bien classique... Ou bien lorgnez-vous chez Kiabi ? (Je ne juge pas je suis curieux de connaître les goûts vestimentaires de vieux gamers quoi, les vrais gamers, les hardcores, ceux qui jouent avec des jeux physiques au format Blu-Ray et pas en dématérialisé sur Smartphone quoi).