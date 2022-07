Spécial = Top 10 Jeux vidéo tiré d'un Manga et/ou Anime Japonais

Mardi Minuit

Tout les mangas et animes 5 (Japonais) sont concernées

si vous avez des jeux vidéo qui sont devenus des animes / mangas, ça marche aussi

10 Jeux vidéo tiré d'un manga/anime (pas 7 ou 12, mais bien 10) pour que je prenne en compte (sinon je prends pas en compte) pour que ce soit équitable.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Vous n'êtes pas obligé de participer, évidemment, mais si vous participez, veuillez choisir 10 jeux vidéo tiré d'un Manga/Anime (japonais) -et inversement-(réfléchissez bien, car ce n'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Un jeu choisi = 1 Point.Vous avez jusqu’à(je tolère jusqu'à Mercredi midi)Le résultat sera donné normalement Mercredi après midi (ou soir).Je comptabiliserais les points, comme ça nous aurons le TOP 10Gamekyo., petite précision, si c'est une licence, précisez de quel manga et/ou anime en particulier (et donc du jeu précis, voir de la console, qui représentera la génération de console et ça sera plus facile d'identifier le jeu), je prends en compte aussi les "Crossover",(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction des "jeux vidéo tiré d'un manga et/ou anime japonais" choisis) :Stein gate (pc)Fate stay night (pc)Chaos child (pc/ps4)Clannad (pc/ps3) 2 PointsDigimon world next order (ps4)Dragon Ball Z Budokai 3 (ps2) 2 PointsPersona 5(ps4)Utawarerumono Mask of Deception (ps4)Utawarerumono Mask of Truth(ps4).Hack//GU (ps4)Naruto Gekitou Ninja Taisen 4 GC (Clash Of Ninja 4) 2 PointsNaruto Gekitou Ninja Taisen EX2 WIINaruto Konoha Senki GBANaruto Ultimate Ninja Storm 4 PS4Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 PS2Dragon Ball Raging Blast 2 PS3Jump Ultimate Star NDSOne Piece Grand Adventure GCDragon Ball L'héritage de Goku 2 GBABleach : Versus Crusade (Wii)Bleach : Soul Resurrección (PS3)Dragon Ball Z : Legends (Saturn)Dragon Ball Z : Super Butôden 2 (Super Famicom)Hokuto no Ken : Seiki Matsu Kyûseishu Densetsu (PS1)Naruto Shippuden : Narutimate Accel 2 (PS2)Saint Seiya Senki (PS3)Yu Yu Hakusho : Makyõ Toitsusen (Mega Drive)