Resident Evil 2, 3 et 7, fonctionnant parfaitement sur Xbox Series S, X et PS5, serait un désastre sur PC, au point que Capcom aurait tout simplement supprimé les jeux de Steam...

Bonjour à tous les fans de Resident Evil ! Suite aux nombreux retours de la communauté, nous avons réactivé la version précédente qui ne comprend pas le ray tracing et l'audio 3D amélioré. La version améliorée et la version précédente seront désormais toutes les deux disponibles.

Like

Who likes this ?

posted the 06/17/2022 at 07:38 PM by suzukube