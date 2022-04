Le spin-off d'Utawerumono donnent quelques nouvellesLe jeu sortira le 8 Septembre sur PS4 et PS5 au Japon, et fait étonnant, il aura le droit a une sortie mondiale sur PC le meme jour sur Steam et en anglais. Pour la version console traduite il faudra attendre car l'editeur de la version PC ne fait pas dans les consoles, soit.

posted the 04/26/2022 at 09:22 AM by guiguif