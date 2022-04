"Hello Abyss" est un mode où les joueurs revivent l'histoire de l'anime tout en apprenant le système de base et comment progresser dans le jeu. Dans ce mode, les joueurs contrôlent le personnage principal Riko, une apprentie Cave Raider. Avec le robot ressemblant à un humain Reg, qui peut gérer à la fois le combat et l'exploration, visez le fond de l'Abyss. Les cutscene dans le jeu sont entièrement doublées par les acteurs de l'anime.Dans "Deep in Abyss", vous contrôlez un nouveau Cave Raider pour défier les profondeurs de l'Abyss et profiter d'une histoire originale supervisée par l'auteur de la série Akihito Tsukushi. Ce personnage original peut être personnalisé avec différentes coiffures et traits du visage. En accomplissant des missions et en ramenant des reliques des Abysses, les joueurs peuvent augmenter leur rang en tant que Cave Raider et défier des niveaux plus profonds de l'Abyss. Une préparation et une action plus minutieuses sont donc nécessaires.Explorer l'Abyss nécessite une variété d'outils, suffisamment de nourriture, et plus encore. Les objets peuvent être fabriqués à partir d'une variété de matériaux obtenus grâce à l'exploration et vont d'outils tels que des haches d'escalade et des cannes à pêche à de la nourriture, des médicaments et des vêtements.Dans le jeu, en raison des restrictions de poids pour l'équipement, il est également important de se procurer des objets localement par le biais de l'artisanat, plutôt que de les faire venir de la ville."La Malédiction de l'Abyss", élément caractéristique de l'histoire originale, est également recréé dans le jeu. Il s'agit d'un phénomène dans lequel plus on s'enfonce dans l'Abyss, plus le corps subit des contraintes plus sévères lors du retour à la surface, provoquant divers troubles physiques et mentaux.Le jeu Made in Abyss est prevu sur PS4, Switch et PC pour la fin de l'année