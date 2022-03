Apres le petit succes de la premiere collection incomplete, Edia annonce qu'ils sortiront une seconde compilation des jeux Valis comprenant cette fois Valis IV (PC Engine), Syd of Valis (Mega Drive et Valis: The Fantasm Soldier (Mega Drive).Les fonctions “Sound Mode” “Visual Mode” et “Rewind” seront toujours de la partie.La premiere collection contenant Valis: The Fantasm Soldier, Valis II, et Valis III est disponible sur Switch en demat. Une version boite est sortie en Asie et aux US via LRG.