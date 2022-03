Sonic the Hedgehog 2 a été projeté dans plusieurs salles anglophones en avant premiere, et si les critiques ne peuvent pas trop en dire a cause de l'embargo, il en ressort que ce second film est une vrai lettre d'amour aux fans du hérisson bleu.Le film serait plus drole et plus centré sur l'action que le premier. Il y aurait plein de clins d'oeil a la franchise. La relation entre Tails et Sonic serait touchante. Le trio Sonic/Tails/Knucles offre de beaux moments.Jim Carrey serait bien meilleur en Robotnik que dans le premier film.Le 3eme acte serait le plus fort du film et comme pour le premier, restez a la fin des crédits pour une surprise.Le film sortira en salles le 30 Mars.