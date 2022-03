En 2019, Nintendo fermait la possibilité d'effectuer des achats sur la chaine Boutique Wii, mais laissant la possibilité aux utilisateurs d'avoir accès à leur achats et retélécharger les jeux/apps dématériels si besoin.Si vous avez toujours une Wii en service aujourd'hui, vous avez peut être vu que la Boutique Wii est hors-service depuis maintenant plusieurs jours. Selon des reports, cela est du à un problème majeur sur les serveurs, et on ignore à ce stade quand l'accès à boutique sera rétabli, et s'il le sera.Bien que le construire a dit vouloir cesser les téléchargements "un jour" (voir ici) , on espère que Nintendo répondra à ce qui se passe actuellement (puisqu'il n'y a aucune message de maintenance), vu qu'autrement si le problème n'est pas fixé il sera aujourd'hui impossible de retélécharger ses jeux achetés, et être prévu à l'avance c'est qu'en même un minimum.