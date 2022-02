Les notes tombent enfin pour Elden Ring, et le jeu se révèle être apparemment selon les différents test une tuerie d'exception et le "meilleur Souls" depuis Bloodborne !



On parle même d'un jeu à la hauteur d'un Breath of The Wild et de Shadow of The Colossus en son temps...



Voici quelques notes :



Gamekult : 9/10



Jv.com : 18/20



" Avec sa nouvelle dimension en monde ouvert, Elden Ring étoffe avec brio la formule déjà très efficace du studio FromSoftware et offre aux Souls une suite spirituelle à la fois ambitieuse et accessible. Toutes les nouveautés convergent vers ce dernier objectif : le monde ouvert permet de s’armer plus que jamais aux combats épiques et obligatoires que réserve l’aventure, sans pour autant avoir l’impression de se balader juste pour farmer. Et le mieux dans tout cela, c’est que ça ne compromet pas le sentiment d'accomplissement, si important pour le genre. Elden Ring est une expérience complète, mystérieuse, où la curiosité est inlassablement renouvelée par le sentiment de découvrir quelque chose pour la première fois. Le tout avec une direction artistique somptueuse, qui donne envie de se perdre, d’explorer. Le titre accueille en plus des nouveautés qui viennent offrir des choix stratégiques en combat, sans trahir leur exigence. On regrettera juste un léger manque d’ambition pour certains Donjons Legacy, ainsi que le recyclage de quelques assets et boss. Au global, un titre d'exception.



Numerama : Pas de note mais il le qualifie d'inoubliable



Plus les autres qui vont arriver après et que je mettrais en MAJ.



Bref, ça parle d'un jeu d'exception tout simplement, FromSoftware à semble t-il tout pulvérisé !!! Tellement hâte de poser mes mains dessus !!! Vivement que je trouve une PS5.



Sa note Metacritic s'élève pour l'instant à 98 ! C'était pas arrivé depuis quand ?