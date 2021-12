ayant terminé la campagne lundi en heroic je partage mon avis sur cette campagne



franchement pour moi ils viennent juste de sauver halo la en fait , que ce soit dans l'exploitation du lore ,une nouvelle menace qui se dessine , les covenant présent sous leur meilleur jour => les paria avec un design qui revient au materiel de source ,une relation tendu entre l'ia le pilote et le MC qui se cloture avec brio , l'unsc qui est dans la merde total avec le MC comme seul espoir.



le gameplay,les armes ,les ia adverse , la DA (particulièrement des structure forerunners) ,l'OST

tout respire halo sans etre vieillot.



le moveset du MC est grisant grace au grapin et au dash qui vous seront indispensable en fonction de la difficulté (je conseil au minimum heroic)

les bossfight c'est simple c'est les meilleurs de la saga





seul point negatif pour moi c'est l'OW au niveau des objectifs ils auraient put tenter quelquechose de plus ambitieux ,un peu plus de surprise et de spontanéité serait pas mal aussi ,a voir si ils vont rester sur de l'OW



ils ont remis sur les rails halo avec une campagne forte en émotion pour n'importequel fan



suffit de voir les reaction sur youtube notamment sur la fin j'ai eu les meme



par contre quelqu'un qui n'a aucun attachement a halo ... je sais pas comment il a pu percevoir cette campagne ,toujours est il que la question peut etre posé pour les autres halo et je pense que quoi qu'il en soit c'est le meilleur halo de 343



fin bref 343 est bien l'equipe qu'il faut et j'ai hate de voir la suite