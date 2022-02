Disgaea 6 Complete, version comprenant tout les DLC ainsi que du nouveau contenu et nouvelles features, sortira sur PS5, PS4 et PC avec cette fois l'assurance d'une sortie Europeene.On rappelle que seule la version Switch du Disgaea 6 original eu l'honneur d'une sortie occidentale et que la version PS4 etait resté étrangement cloitré au Japon.Néanmoins on se demandera tout de meme pourquoi cette version Complete n'est pas annoncé sur Switch ?.... pour continuer a vendre les DLC sans doutes.