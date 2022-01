Message aux pro S du site dont je fais parti:RESTEZ DIGNES BORDEL!Depuis que microsoft a porté ses couilles vous êtes en pls, en damage control, mais BORDEL, réveillez-vous!Vous êtes des pro S merde! L'élite c'est vous putain! Microsoft font des rachats parce qu'ils ne pouvaient faire que ça: malgré le gamepass feat bethesda, ils étaient sur la 3eme marche, pourquoi vous flippez comme ça?AYEZ CONFIANCE!Sony est meilleur avec de la concurrence et ils vont encore le prouver, alors vous arrêtez de baisser la tête, vous rebombez le torse et vous reprenez ce ton hautain qui nous caractérise.BREF VIVE SONY!

posted the 01/28/2022 at 06:53 PM by fretide