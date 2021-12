Et en plus ça ne marche pas : Je ne peux plus acheter aucune des versions de FF VII Intergrade ni l'upgrade, malgré ses "100% de réduction". Je suppose que c'est un bug ^^'On attend que Square Enix fixe le prix à payer (et j'sais pas pkoi, je sens que ça va être la douche froide).J'vais continuer d'y jouer en 30 fps j'pensePub au Japon : https://twitter.com/ef661000/status/1473478185748934656