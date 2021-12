JeuxActu

KartRider Drift : Nexon et JeuxactuSorti sur PC et Xbox le 5 décembre 2020, KartRider : Drift est disponible depuis quelques jours seulement dans sa version PS4, le 9 décembre pour être précis. Ce Mario Kart like édité par Nexon, un éditeur sud-coréen, compte pas moins de 300 millions de joueurs en Asie et son succès n'est plus à démontrer. En s'attaquant à l'Occident, le titre espère donc toucher un nouveau public, à la recherche de parties endiablées et entre copains, surtout à l'approche de Noël et des fêtes de fin d'année. A cette occasion, Nexon s'est associé à Jeuxactu pour vous proposer pas moins de 600 clefs du jeu, disponibles sur PC, PS4 et Xbox One. Il y a donc 200 codes par plateforme et c'est premier arrivé, premier servi. Please enjoy.PS : Je ne sais pas si c'est trop tard ou pas...En haut pour PS4 / au milieu pour PC (Steam) / En bas pour XOne de la page.