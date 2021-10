Le Tower Defense F2P a succes Arknight aura le droit a une adaptation animée en 2022.La première saison, nommée Prelude to Dawn, est en production au studio Yostar Pictures qui a deja produit divers court metrage autour de la licence, il etait donc evident qu'une vraie série allait bien voir le jour a un moment.Le jeu suit un docteur amnésique à la tête d’une équipe d’opérateurs de Rhodes Island une organisation pharmaceutique qui combat une maladie se propageant sur la planete Terra ainsi qu'une organisation anarchiste qui cherche a renverser le gouvernement.Quelques courts

