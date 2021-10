... Metroid Other M ! Avec sa pub qui me donnait des frissons (ok, waifu Zero Suit Samus c'était EZ) :Le jeu a été réédité sur Wii U, mais a curieusement été oublié sur Nintendo Switch - Même si, ouais, Super Metroid est disponible dans le NSO avec le premier Metroid (si je ne dis pas de bêtise je dois renouveler mon abonnement).Le comble, c'est que j'ai le jeu au format physique chez moi, mais que j'ai perdu ma Sauvegarde sur ma Nintendo Wii de je ne sais quelle façon, et que je n'ai jamais eu envie de recommencer le jeu ! Ce sera peut être l'occasion après avoir terminé Metroid Dread (qui est court, parait-il) ? Il y en a qui ont apprécié ce metroid ici ?