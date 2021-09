ce n'est pas une blague,ce n'est pas un fake !Je pleure de joie, comme des dizaines de milliers de fans dans le monde, vous n'avez pas idée !Didier Chanfray, qui nous avait déjà accordé... mais voici maintenant la suite !La création de, avec la bénédiction de Chanfray et Frédéric Raynal ! !On peut être quasiment sûr que d'autres membres de la LBA TEAM (les graphistes, Le compositeur Philippe Vachey seront également de la partie, ne serait ce qu'en tant que consultants, tant la licence leur tient également à cœur !)Avec moi, vous allez en bouffer du LBA, c'est moi qui vous le dit !En attendant !LBA 3 cherche son réalisateur !https://www.2point21.com/https://twitter.com/2point21https://www.instagram.com/2_point_21/

Who likes this ?

posted the 09/08/2021 at 04:20 PM by obi69