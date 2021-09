Salut tout le monde,



Plus je lis les tests des jeux vidéo et plus j'ai l'impression que l'IA fait quasiment toujours partie des "points négatifs" quitte à se demander si un jeu avec une excellente IA existe ?



Bien sûr que ça existe mais dans ma vie de joueur, je me rends compte que j'ai joué à très peu de jeux qui m'ont marqué sur ce plan.



J'en viens à la question : quels sont pour vous les jeux qui présentent une très bonne voire excellente IA ?



En ce qui me concerne, the last guardian (ne me flinguez pas svp ;-) ) m'a marqué par son IA. Heureusement, je ne fais pas partie des joueurs ayant rencontré les problèmes de maniement de Trico, ça a aidé



The last of us Part 2 en mode difficile m'a marqué car j'ai trouvé les réactions des adversaires particulièrement réalistes. Je ne sais pas du tout ce que cela donne dans les autres modes de difficulté



Et il me semble que l'IA de MGS 2 m'avait marqué à l'époque



C'est à vous