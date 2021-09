Dans son interview, l'ancien boss de Sony Playstation, Shawn Layden dit de manière implicite " arrêtez de vous plaindre du prix des jeux actuel! ", il explique en effet que l'avenir du jeu vidéo va être insoutenable car les prix de développement des jeux vidéos ne cesse d'augmenter sans que le prix de vente ne change drastiquement. Il se trouve donc que l'ancien boss de sony playstation est d'accords avec la politique tarifaire de l'actuel, dans tout les cas, que ce soit jim ou layden, on serait arrivé au même résultat, les jeux ps5 à 80 euro.



Personnellement, ça me dérange pas cette grille tarifaire, il y a une raison derrière, la production de AAAA coute cher, faut le comprendre! Tout le monde n'est pas MS. Après, jamais au grand jamais j'achèterai un jeu à 80euro mais je sais que d'autres plus aisé n'auront aucun souci à le faire, ils feront vivre l'industrie, moi je le ferai vivre à ma manière.

