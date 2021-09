C'est pour la SNESDEV Game Jam 2021 (dont je ne trouve aucun autre jeu) que Dottie Dreads Nought de Goldlocke a été crée.On ne sait pas encore si il compte aller plus loin et sortir un vrai jeu sur cartouche, mais cette demo comportant quelques niveaux (plage/foret/volcan) est tres engageante avec un gameplay a base de vrille et des graphismes tres colorés.La demo jouable sur emulateur et vrai console via flashcard https://goldlocke.itch.io/dottie-dreads-nought