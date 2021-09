Dans un communiqué surprise, Guerrilla Games a mis à jour Horizon Zero Dawn pour qu'il fonctionne à 60 images par seconde sur PlayStation 5 - ce qui n'est pas une mince affaire si l'on considère les problèmes que la version PC a rencontrés au départ pour tenter de réaliser le même exploit. Dans cette vidéo, Alex Battaglia et John Linneman discutent de l'amélioration des performances et des bonus que le patch apporte grâce au saut générationnel en matière de CPU et de stockage.

Nan, je rigole, ça parle juste des 60 fps de Horizon PS5.- 60 fps. Pas grand-chose à rajouter à ce niveau, c'est stable.- Quelques artefacts avec des assiettes volantes parfois.- Y'a un comparatif avec la version PS à 4min16 si vous y tenez.- Le jeu charge en 15 seconde sur PC, et en seulement 30 secondes sur le SSD de la PS5. Il faut 1min pour PS4 pour les Pro.- La reconstruction d'image fonctionne mieux en 60 fps (forcément vu la technologie Checkboard)