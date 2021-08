Assassin’s Creed Valhalla (PS5 boasts locked 1440p resolution in Performance Mode whereas Xbox Series X drops as low as 1188p)

Call of Duty: Black Ops Cold War (In 120 FPS mode, the PS5 version sticks far closer to that target, with Xbox Series X dropping as many as ten frames more)

Call of the Sea (Improved resolution and framerate, better shadow quality and loading times)

Control: Ultimate Edition (More stable frame rate in both graphics and performance modes)

DiRT 5 (Better filtering and texture detail in Image Quality Mode. Much higher level of detail in 120 FPS Mode)

Greedfall (Sticks much closer to 60 FPS on PS5 than on Xbox Series X)

Immortals Fenyx Rising (PS5 has a locked 4K native resolution compared to the dynamic 4K seen on Xbox Series X in Resolution Mode)

MLB The Show 21 (PS5 has a clear framerate advantage at the same resolution over Xbox Series X)

NBA 2K21 (Xbox Series X version suffers minor performance dips when compared to PS5)

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (Xbox Series X framerate is nowhere near as consistent as PS5)

Scarlet Nexus (Sticks to 60 FPS more closely on PS5)

Shadow of the Tomb Raider (Though resolution is slightly lower on PS5, the framerate sticks much closer to 60 FPS whereas Xbox Series X drops far more often)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Maintains 60 FPS much more consistently than Xbox Series X with 60 FPS mod applied)

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (PS5 version has faster loading times than Xbox Series X version)

Le site PSU vient de publier une liste des jeux en superior version sur PS5 !Une liste dont je ne connais pas la véracité, mais qui rappelle une chose : en ce début de Gen, difficile de voir la différence de puissance entre les 2 consoles nouvelle génération des constructeurs japonais et américains, et plus que jamais, le choix se portera sur les services apportés et les exclusivités...Choisissez-vous toujours vos consoles par rapport aux superiors versions des tiers ou avez-vous d'autres critères de sélection ?