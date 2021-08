Bilan :-Fonctionne 3/5 degrés plus chaude-Puissance augmentée à 230 watts-Dissipateur thermique plus petit-Matériaux moins chers-Changement de l'antenne Wifi moins performante, on passe de 6 dbi à 3,5 dbi-Sony fait des bénéfices maintenant à VOS frais

posted the 08/29/2021 at 11:23 AM by goldmen33