Autant la scene indé GB et GBC est assez active, autant c'est assez rare de voir de nouveaux GBA. C'est pourtant le cas de Goodboy Galaxy, un Metroidvania developpé par Rik. Un Kickstarter a été lancé aujourd'hui (le jeu est deja financé vous imaginez bien) et une demo est disponible en Français jouable sur emulateur ou sur flashcard.C'est Firstpressgames qui éditera la version boite.Le jeu sera aussi prévue sur PC et Switch dans une version Enhanced sans plus de details.Kikcstarter https://www.kickstarter.com/projects/penguinrik/goodboy-galaxy-exploration-platform-game-gba-pc-and-switch