Apres avoir ressucité Andro Dunos avec Andro Dunos 2 qui devrait sortir avant la fin de l'année, Pixelheart teasé l'arrivé d'une suite a un autre jeu Visco sorti sur Neo Geo: Ganryu, un jeu d'action dans le japon féodal.Pas de support mais on imagine PS, Xbox et Switch, meme 3DS si on suit la logique d'Andro Dunos 2.Ganryu avait aussi été porté sur Dreamcast mais la conversion était assez foireuse a cause de nombreux ralentissements.Un compte tweeter vient d'etre ouvert https://twitter.com/Ganryu2_Musashi Le jeu original sur Neo Geo