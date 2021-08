Le Kickstarter du RPG tactique Infinity, prévu il y a 20 ans sur GBC avant d'etre annulé, vient d'etre lancé et c'est un gros carton.Sur les 16 000 dollars canadiens demandés c'est en quelques heures que le jeu en a deja récolté 95 000 au moment ou j'ecris ces lignes.Le jeu est deja assuré d'etre traduit en version française et japonaise en plus de l'anglais, et ce bon vieux Yuzo Koshiro sera bientot de la partie.