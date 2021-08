La distribution de jeux vidéo est un marché en pleine mutation. Nous avons d’une part les petites enseignes indépendantes, qui suffoquent face à la concurrence de la grande distribution qui casse les prix, pour gagner quelques euros sur le prix de vente d’un jeu. De l’autre, les grosses enseignes et autres grands noms de la grande distribution qui, jouant sur le volume, se dégagent des marges confortables tout en proposant des prix attractifs pour le joueur. Et Microsoft dans tout ça ? Voyons déjà l’impact de ces intermédiaires (grossistes, distribution etc) sur la part que Microsoft récupère sur la vente d’un jeu physique (à gauche) et d’un jeu dématérialisé (à droite).







La part que Microsoft récupère sur la vente d’un jeu en boîte étant toute relative, se pourrait-il alors que Microsoft gagne plus grâce au Xbox Game Pass ? Admettons qu’un jeu AAA de Microsoft Studios se vende en moyenne à 2 millions d’exemplaires (la vraie moyenne doit être légèrement inférieure), avec un ratio physique / dématérialisé de 2 pour 1 : cela représente environ 65 Millions d’euros (ou de dollars, peu importe) qui reviennent dans les poches de Microsoft.



Prenons maintenant le Xbox Game Pass : même si nous ne savons pas comment est réparti son prix, on peut imaginer que sur un abonnement mensuel de 10 €, Microsoft récupère au moins 3 €. Si le Xbox Game Pass atteint les 10 Millions d’abonnés, ce qui ne devrait pas être très difficile étant donné la nouvelle proposition de valeur du service, il faudra alors seulement 2 mois pour que Microsoft engrange un montant similaire à la vente de son AAA par le circuit traditionnel. D’ailleurs, ce circuit traditionnel, Microsoft ne le quittera pas de sitôt et continuera a réaliser aussi de nombreuses ventes en boutiques. Un chiffre que je n’inclus volontairement pas dans le calcul ici, mais qui vient de fait en soutien du chiffre d’affaire qui sera généré par le Xbox Game Pass.

Le site Xbox Squad a tenté, en 2018, de déterminer si le Xbox Game Pass était rentable, et si oui, pourquoi ^^ !Je n'ai pas trouvé de chiffre, mais selon Phil Spencer plusieurs cas peuvent arriver, allant du second party deal, avec financement du développement à un accord sans négocier d'exclusivité et ne retirant pas le jeu des autres plateformes, pour lui permettre d'atteindre plus de personnes. C'est ce qui s'est passé avec Outriders de Square Enix et People Can Fly, qui a été disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass en avril dernier.On peut également donner un second souffle à d'anciens titre. C'est par exemple le cas d'Ubisoft qui a sorti Rainbow Six Siege et For Honor dans le Xbox Game Pass des années après leurs sorties.