Nous n'avons pas de chiffres de vente pour Outriders - nous l'estimons entre 2 et 3 millions d'exemplaires et nous avons supposé que c'est le résultat qui rendrait le projet rentable dès le premier trimestre de vente. L'absence de paiement de la part de l'éditeur signifie très probablement que, de l'avis de Square Enix, ce n'est pas le cas après tout.

[Ce mauvais chiffre] a pu être déterminé par certains éléments de la politique commerciale de Square Enix, dont nous ignorons les détails, tels que les partenariats conclus par l'Éditeur avec des plateformes de distribution ou des entités proposant le jeu Outriders en tant que complément à leurs produits. L'incapacité à atteindre un niveau de rentabilité peut également signifier que les coûts encourus par l'éditeur sont plus élevés que prévu. Mais je ne veux pas spéculer, nous allons continuer à analyser la situation. Toutefois, il convient de noter que ces explications prennent du temps et que notre influence sur la position de l'éditeur est limitée.

». C'est la déclaration pour le moins surprenante que le studio People Can Fly a publié sur son site officiel, en polonais. Le groupe PCF a déclaré n'avoir jamais reçu l'argent de Square Enix après le lancement du jeu cette année.Loin de pointer du doigt Square Enix dans la première partie de cette explication, la déclaration explique surtout que cela signifie que le jeu n'a pas encore atteint son seuil de rentabilité.Cela signifie probablement que, de l'avis de Square Enix, le jeu Outriders n'a pas dépassé le seuil de rentabilité après le premier trimestre de vente (04-06.2021), c'est-à-dire que, de l'avis de l'éditeur,(y compris l'assurance qualité), de sa distribution et de sa promotion.De son côté, le président du groupe,, se base sur des estimations sur les ventes de son jeu et un flou qui entoure le profit réel:Le PDG estime tout de même que si le chiffre espéré n'a en effet pas été réalisé, c'est en partie la faute à son éditeur et sa politique commerciale:C'est donc avec beaucoup d'amertume que People Can Fly estime avoir loupé son lancement du jeu Outriders, pour lequel il a travaillé plus de cinq ans. En mai dernier, Square Enix avait annoncé plus de 3,5 millions d'utilisateurs uniques sur le jeu, et malgré un début de parcours catastrophique.aussi (et critique?) la disponibilité gratuite de son jeu en day one sur le Xbox Game Pass. Désormais, le studio veut se concentrer sur l'avenir, révèle-t-il, avec trois projets: un titre auto-édité, un projet Dagger pour Take-Two et projet Gemini pour Square Enix. Enfin, si l'éditeur ne prend pas trop mal ces déclarations.