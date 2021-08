La mise à l'échelle de l'IA gagne du terrain dans l'industrie des jeux pour "remasteriser" les textures et améliorer considérablement les séquences vidéo pré-rendues. Dans cette vidéo, Rich met cette technologie à profit pour "remasteriser" la bande-annonce de Metal Gear Solid 2 présentée par Hideo Kojima à l'E3 2000.

Who likes this ?

posted the 08/15/2021 at 05:11 PM by suzukube