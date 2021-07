On fait juste en sorte que les gens du monde du jeu dépensent plus d'argent. À chaque génération de console, le coût des jeux est multiplié par deux. Les jeux de la PS4 coûtaient entre 100 et 150 millions de dollars, il est donc logique que les jeux de la PS5, lorsqu'ils atteindront leur vitesse de croisière, dépassent les 200 millions de dollars. Il sera très difficile pour plus d'une poignée de grands acteurs de rivaliser dans cet espace.

Au cours de cette période, nous avons également assisté à une consolidation accrue. D'une certaine manière, la consolidation est l'ennemi de la diversité. Elle élimine de nombreuses pièces de jeu au fur et à mesure qu'elles se développent en de plus grands conglomérats. Et encore une fois, nous nous retrouvons avec ce problème de diversité. La consolidation, du point de vue du calcul du grand livre de banque, est logique. Il s'agit de rassembler toutes les ressources afin que l'autre ne les obtienne pas et de les affecter à la tâche que vous voulez accomplir. Mais cela enlève la variété du marché. C'est ce que je crains. Et avec le temps, cela va rendre l'industrie moribonde, et cela va créer un monde de similitude. Pour développer le public des jeux, nous devons aller là où il se trouve. Nous sommes là depuis 25 ans, ils savent où nous sommes, et ils ne sont pas encore venus. Et il y a une raison. Nous devons découvrir et interroger cette raison.

La musique, en termes de revenus, représente probablement un cinquième de l'espace des jeux. Mais leur impact culturel est 100 fois supérieur à celui des jeux. À l'heure actuelle, nous nous limitons aux genres, aux suites et à certains types de jeux. Des favoris comme les miens, comme Parappa et Vib-Ribbon, ces choses-là ne semblent pas avoir la chance de sortir sur scène. C'est mauvais pour l'industrie et pour les fans. Au fil du temps, cela conduit à un effritement de l'industrie du jeu si nous continuons à parler aux mêmes personnes et à raconter les mêmes histoires de la même manière.

Les gens n'achètent pas des consoles parce qu'ils veulent plus d'acier et de plastique dans le salon. Les gens achètent des consoles parce qu'ils veulent avoir accès au contenu. Si vous pouvez trouver un moyen d'amener le contenu chez les gens sans boîtier, alors oui, cela tient. Tout le monde a une solution de streaming sous une forme ou une autre. La plupart d'entre eux sont limités par le fait que vous avez besoin d'une connexion Internet décente. Et ils n'ont pas encore construit le modèle économique qui fonctionne pour cela. Il est très difficile de lancer un jeu de 120 millions de dollars sur un service d'abonnement facturé 9,99 dollars par mois. Si vous faites un calcul, il vous faudra 500 millions d'abonnés avant de commencer à récupérer votre investissement. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, vous devez prendre une position déficitaire pour essayer d'accroître cette base. Mais si vous n'avez que 250 millions de consoles, vous n'atteindrez pas un demi-milliard d'abonnés. Alors comment faire le tour de ça ? Personne ne l'a encore compris.

La transformation numérique qui a lieu dans de nombreuses industries dans le monde, cela va directement au cœur des jeux vidéo. Nous devons juste prendre conscience de cette activité, et c'est quelque chose qui fera croître la portée de notre industrie, mais aussi la possibilité de créer des emplois, de créer des talents et de faire évoluer les carrières.



L'autre partie se déroule dans le domaine de l'éducation. Vous pouvez apprendre l'Égypte à travers un jeu. Comme avec Assassin's Creed. Mais aussi en regardant les simulations et la formation. Qu'est-ce qu'un simulateur de vol, sinon un jeu vidéo très cher ? Ou c'est une formation de chirurgien de LevelX. La FDA vient d'approuver le premier jeu pour le TDAH. Pensez-y, le jeu pour le TDAH certifié thérapeutique, littéralement d'une société pharmaceutique et d'une société de jeux vidéo.



Donc quand je parle de metaverse, je parle de nous réalisant que nous avons cette technologie, et cette compréhension qui est vraiment la fusion de l'art, de la science, de la psychologie, du design... et si nous appliquions cela à tous les différents problèmes que nous avons en tant que société, nos entreprises peuvent littéralement toucher toute l'humanité.



Il n'est pas étonnant que Zuckerberg dise que Facebook va devenir une entreprise métaverse. Il ne dit pas ça parce qu'il est fou, il dit ça parce qu'il comprend que c'est là que vont tous les regards. C'est le Web 3.0. Le Web 3.0 est un jeu vidéo. En fin de compte, c'est vers cela que notre industrie doit se diriger.

