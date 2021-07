Playstachouffle

J'avais posté un article demandant vos avis sur le fait de prendre une PSP aujourd'hui en 2021! Je demandais si les jeux n'ont pas vieillis et autres. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs que ce soit pour la PSP et pour la 3DS. Mais certains commentaires me recommandaient de plutôt me pencher sur la PS Vita car les jeux PSP fonctionnent dessus. J'avais envie de prendre la PSP pour retrouver mes sensations d'antan mais si la PS Vita est mieux alors va pour la PS Vita.Du coup ça fonctionne comment ? Si je me prends la PS Vita je dois bidouiller (ahem ahem) pour pouvoir jouer aux jeux PSP dessus ?D'ailleurs c'est pareil pour Nintendo 3DS avec les jeux DS ? La 3DS est crack... (ahem ahem