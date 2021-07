Rejoignez Rich pour sa première réaction à l'excellente spécification de la console portable Valve Steam Deck. S'agit-il de la Nintendo Switch Pro que nous espérions ou de quelque chose de bien plus excitant ?

Bon, j'ferais un résumé plus tard, là je regarde ça Au passage, @Bennj l'a beaucoup répété mais pour ceux qui n'ont pas envie de bidouiller comme moi pour installer une version tipiak de Windows sur la console, sachez que la très grande majorité des jeux solo (voire même multijoueur) fonctionne nativement sur la console, via ProtonDB (qui d'ailleurs comprend Wine pour les vieux dans son bagage).Vous pouvez trouver une liste des jeux compatibles ici :J'avoue que je suis curieux et que je ne dirais pas non à une petite version 64 Go juste par curiosité (même si j'aurais aimé un petit SSD de 64Go pour le coup)Aller, go pour le résumé :********************Architecture de console Next-Gen, très proche de celle de la Xbox Series S (ce sont des Zen 2 + RDNA2, capable de Ray Tracing par exemple).4 Coeurs GPGPU contre 8 coeurs GPGPU sur la Series SSon CPU va de 2.4Ghz à 3.5Ghz, celui de la Series S est fixe à 3.6GhzSon GPU va de 1ghz à 1.6Ghz, celui de la Series S est fiché à 1.5GhzAttention, la puissance reste moindre, on parle de 1.6 Tflops contre 4 Tflops pour la Steam Deck MachineEnfin elle embarque 16Go de Ram, contre 10Go pour la Series S (pour moi, c'est le défaut d'architecture de la Series S, avec 12 Go de ram elle aurait été rétrocompatible avec les patchs One X). C'est encourageant pour le futur.Rappelons que la Series S a un NVMe de 512GB, contre 256GB pour la version à 549 € du Steam Deck (ou 64GB en eMMC NAND, un peu comme la mémoire de la Switch OLED).La console n'est pas comparable à une Switch en terme de puissance, on est dans une autre dimension.La console est fournie avec SteamOS, basé sur du Linux, et Proton permet de faire fonctionner de nombreux jeu - DF dit qu'il y a cependant un impact sur les performances par rapport aux même jeux tournant nativement sous Windows.DigitalFoundry reprend l'exemple de la Nintendo Switch et de la Xbox Series S, où les développeurs ont accès au low level API pour sortir le meilleur de la console. Dans le cas de la Steam Deck, il s'agit d'un PC, donc l'approche d'optimisation risque d'être différente. Cependant, des technologies utilisées sur la Switch (comme le TAA) pourront être appliqués à la console, et plus que jamais, l'optimisation des jeux PC du côté des petites config influeront grandement sur la façon dont les jeux devraient tourner sur cette console.Digital Foundry est plus soucieux sur l'ergonomie et l'autonomie de la machine, que sur sa capacité à faire tourner des jeux AAA, puisqu'on peut déjà faire tourner Crisis sur Switch et The Witcher III également =o)) !BONUS : Les optimisations faites par les développeurs de DOOM pour arriver à obtenir du Ray Tracing sur console Next-Gen (et je ne savais pas que c'était si compliqué et je comprends mieux pourquoi ce n'est pas possible sur Series S).MAJ : ah bah à 15 minutes les DEV ont l'explication : Le rendu qu'ils voulaient avec le RT sur Series S fait tourner le jeu en 30 FPS et ils refusent d'avoir DOOM tournant en 30 FPS (NDLR mais pour la version Switch, ça passe). Enfin je pense quand même que c'est un bon choix, 30 FPS + RT aurait en terme de communication été peut être pire que le 60 fps / 120 fps sur Series S sans RT. (Pas un problème de RAM au final)