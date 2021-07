On a pour l'instant très peu d'informations sur la situation mais Bloomberg vient de révéler il y a quelques heures que Netflix va définitivement se lancer dans le secteur du Jeu Vidéo.

Des rumeurs il y a quelques semaines faisaient état d'un appétit de la marque du grand N pour ce secteur avec la ferme attention de s'y installer. C'est chose faites, et ça commence par une nomination.



Toujours selon Bloomberg, Netflix aurait recruté Mike Verdun, un ancien de chez EA et Facebook, qui serait ainsi Vice Président en charge du développement de jeu. Son rôle chez Occulus était notamment de travailler de concerts avec des développeurs externes pour apporter des jeux sur leur plateforme.



Concernant la forme que cela prendra, le modèle de Netflix pousserai vers du cloud à la manière de ce que propose Stadia, Microsoft ou Sony avec leurs différentes offres, avec une disponibilité aux côtés du catalogue sériel et cinématographique de la firme. Bloomberg précise que, selon une source anonyme, aucun paiement en plus de l'abonnement de ne serait demandé. Ce mouvement pourrait préfigurer d'une future hausse de prix de l'abonnement, avec pour justification cette élargissement de l'offre.



Le lancement de leur section Jeu Vidéo serait prévue pour l'année prochaine.