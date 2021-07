Après plusieurs jours d'attente, j'ai enfin la XSX à la maison (je suis aller la chercher à Micromania hier après-midi) et elle rejoint ainsi mon PC et la Switch.J'apprécie beaucoup le design, sobre et élégante à mes yeux et je la pensais un peu plus imposante, finalement elle est assez compacte et discrète.Une petite tour PC en soi.D'ailleurs, voici une petite comparaison avec ma tour de PC.Je suis vraiment étonné par la petite taille de la XSX par rapport à mon PC, et quand j'y pense à toute la puissance de la console dans un aussi petit format, c'est impressionnant.Ça déjà été dit à plusieurs reprises ici, mais la console est très silencieuse.Malgré l’arrivée de la XSX, mon PC restera ma plateforme principale et où je continuerai à passer la majeure partie de mon temps gaming qui n'est plus énorme (quelques heures par semaine)Mon PC, ce sera pour jouer aux jeux de stratégie (Age of Empires, Civilization, Anno) aux jeux de gestion (Tropico, Football Manager) ou bien encore aux jeux de rôle de type hack 'n' slash (Diablo) et enfin aux jeux indés (prochainement Replaced, Somerville, Planet of Lana, Twelwe Minutes, Tunic, Kena Bridge of Spirits pour ne citer qu'eux)Ma XSX ce sera uniquement pour les grosses exclues (Halo Infinite et Forza Horizon 5 cette année) puisque ce sera à mes yeux, plus confortable de les jouer sur mon écran 4K de 50 pouces plutôt que sur mon moniteur 4K de 28 pouces.Après un line-up de lancement vide et un premier semestre 2021 très calme (au niveau des exclues) hormis la sortie The Medium, j'ai l'impression que le second semestre sera nettement meilleure avec une grosse fin d'année (Halo Infinite et Forza Horizon 5 en tête de godole) et c'est une bonne chose. Maintenant, vivement que je reçois la PS5.