Playstachouffle

Ma question est simple ! Pour ceux qui ont pris une PS5 dernièrement, est-ce toujours compliqué pour se la procurer ?! C'est dire j'ai arrêté de chercher à me la procurer depuis un moment car ça m'a saoulé de guetter et d'aller me battre sur les sites pour un stock qui disparait 5 secondes après. Mais là j'ai envie de me séparer de ma PS4 donc bon...