Apres s'etre inspiré des jeux Vanillaware, O.T.K Games les createurs de The Vagrant, semblent partir du coté des BTA avec des lycéennes rebelles et un systeme d'XP, dialogues, magasins and co comme un certain River City Girl.Ils lanceront une campagne Kickstarter https://www.kickstarter.com/projects/otkgames/detained-too-good-for-school Prévu sur PC pour l'heure, mais The Vagrant etant aussi sorti sur Switch...