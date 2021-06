Beaucoup se demandaient pourquoi la PS5 n'étaient pas compatible dolby, certains arguaient que c'était pour faire des économies de bouts de chandelle, d'autres qu'ils n'en avaient pas besoin avec leur techno maison (pour l'audio), la réalité semble être tout autre.En effet Microsoft aurait vraisemblablement sorti le chéquier pour garder l'exclu,et c'est eux même qui le disent sur leur site :" Les Xbox Series X|S sont compatibles Dolby Atmos depuis leur sortie et le Dolby Vision arrivera sur ces consoles au cours de l’année 2021, les deux technologies resteront exclusives à l’écosystème Xbox. "Après les exlu sur les jeux, les dlc, les démos, voici maintenant les exclu temporaires sur les certifications.

