Cette vidéo n'est pas une idée de moi, mais une publication de Digital Foundry.La démonstration était un peu bugguée, mais avec la version définitive du jeu, Digital Foundry a pu tester les différence entre les versions Xbox Series S, Xbox Series X et PS5. Et ça m'a rappelé que je devrais relancer le jeu maintenant qu'il y a eu plusieurs patches ^^ ! En effet, la version Xbox Series S du jeu tourne désormais en 60 fps en toutes circonstances, comme les versions Xbox Series X et PS5. Chapeau People Can Fly, ça fait plaisir de voir de telles optimisations après la sortie du jeu ^^ !