Pour ceux qui n'aurait pas suivi, l'Evercade est une console portable a cartouches proposant des compilation de vieux jeux allant de la 8 a la 32bits. Cette derniere comme la Switch peut se branche a la TV mais son plus gros defaut contrairement a la console de Nintendo est qu'on ne peut pas jouer a plusieurs dessus.Blaze Entertainment annonce donc une version console de salon qui sortira le 3 Novembre 2021 avec 1 manette et une compile encore non annoncée incluse au prix de 99 euros.Les manettes auront 4 gachettes sur les tranches contre 2 sur la version portable.Comme pour la version portable il y aura un pack premium avec 2 jeux en plus et un pack avec une version d'une couleur. différenteToutes les compiles deja sortis sont évidement compatible sauf malheureusement les Namco Museum 1 et 2.Les manettes des autres consoles fonctionnent si vous avez un adaptateur.Contrairement a la version portable qui était en 720p, la version console de salon affiche du 1080p.Il y aura 2 ports cartouches pour les feignants qui n'aiment pas trop se lever.La version portable pourra servir de manette supplémentaire.Le Dashboard sera different et mis a jour sur la version portable.Les updates se feront en Wifi contrairement a la version portable ou il fallait brancher la machine au PC.Des features Online pourraient arriver dans le futur.