... jeu smartphone !En effet ForwardWorks appartenant a Sony (et ayant développé sur les jeux mobiles Arc The Lad et Wild Arms), annonce une coop avec Microsoft Japan sur le jeu Nyorokko, un jeu multi asymetrique a 8 par l'acteur Tsubasa Honda.Ceux-ci sont répartis en deux équipes : un binôme nommé les Visiteurs (Anges), et une équipe de six nommée les Gardiens (Humains). Le jeu viendra toucher la corde sensible de la nostalgie, avec des designs très distincts pour les personnages et des mécaniques de jeu simples.