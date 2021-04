C'est lors d'un stream jeudi qu' Akitoshi Kawazu, le créateur de la série de jeux SaGa, a dit qu'il prévoyait un nouvel opus et qu'il aimerait aussi sortir une version HD de SaGa Frontier 2 (PS1 et sorti traduit en français a l’époque) et Unlimited SaGa (PS2).On rappelle que SaGa Frontier HD est dispo sur PS4, Switch, PC et Mobile en demat, et qu'une version boite sortira le 31 Mai sur Switch en version Asia.