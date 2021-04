Un patch est tombé pour la version japonaise de Ys IX: Monstrum Nox. Ce dernier permet en plus de corriger quelques bugs restants d'apporter la resolution 4K.Le patch devrait arriver sous peu pour la version européenne.Les versions PC et Switch sortiront cet été.

posted the 04/03/2021 at 05:44 PM by guiguif